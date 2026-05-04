Mercato – Bologna caccia ai difensori: piace il difensore Wojcik. E quelli attuali che fine…”

Bologna a caccia di difensori. Non è una novità. Tante le valutazioni da fare su un reparto che ha sofferto molto e vedrà certamente la partenza estiva di Jhon Lucumi, il migliore del lotto. Una sostituzione che il Bologna dovrà calibrare bene e non sbagliare, per dare alla retroguardia un centrale forte e di leadership capace di guidare un reparto reduce da alti e bassi. Torbjorn Heggem è partito bene in stagione, mostrando buon adattamento alla Serie A, poi ha pagato un po' le fatiche, è stato spesso schierato titolare da Italiano nel periodo caldo, e successivamente qualche acciacco, calando alla distanza. Martin Vitik, invece, non ha rispettato le attese dopo le buone stagioni a Praga ed è stato rimandato da un campionato che lo ha messo in difficoltà per concentrazione e attenzione. Nel periodo recente si è visto un discreto Eivind Helland, giocatore dal quale si potrebbe ripartire con un ciclo di medio termine, mentre Nicolò Casale appare destinato a partire visto lo scarso utilizzo nel biennio