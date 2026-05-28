Gazzetta – Bologna, ora la scelta: c’è anche il nome di Pioli

Per l'attuale allenatore del Bologna, invece, è un testa a testa con Allegri. Nonostante la suggestione Pioli, però, il nome indicato per un post-Italiano sarebbe quello di Eusebio Di Francesco che già sarebbe potuto arrivare dopo Thiago Motta. L'impronta di gioco è simile a quella di Italiano e la dirigenza rossoblù non ha mai nascosto l'apprezzamento nei suoi confronti. L'ipotesi Pioli, invece, non è facile ma non è neanche da scartare: il rapporto col Bologna è stabile e il suo gioco piace, il problema potrebbe essere l'ingaggio. Tuttavia, ogni discorso andrà fatto dopo il summit quando il futuro sarà ancora più chiaro.