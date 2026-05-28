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Gazzetta – Bologna, ora la scelta: c’è anche il nome di Pioli

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Il futuro sulla panchina del Bologna è ancora incerto. Le parole di Gazzetta.
Redazione TuttoBolognaWeb

Tra i papabili nomi per il futuro allenatore del Bologna (in caso di addio di Italiano) c'è anche quello di Stefano Pioli. Oggi ci sarà l'incontro con Vincenzo Italiano, ma la società inizia a guardarsi intorno nel caso in cui dovesse arrivare una risposta negativa.

Per l'attuale allenatore del Bologna, invece, è un testa a testa con Allegri. Nonostante la suggestione Pioli, però, il nome indicato per un post-Italiano sarebbe quello di Eusebio Di Francesco che già sarebbe potuto arrivare dopo Thiago Motta. L'impronta di gioco è simile a quella di Italiano e la dirigenza rossoblù non ha mai nascosto l'apprezzamento nei suoi confronti. L'ipotesi Pioli, invece, non è facile ma non è neanche da scartare: il rapporto col Bologna è stabile e il suo gioco piace, il problema potrebbe essere l'ingaggio. Tuttavia, ogni discorso andrà fatto dopo il summit quando il futuro sarà ancora più chiaro.

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