Tra oggi e domani il Bologna scoprirà la volontà di Italiano. Il suo futuro è ad un bivio tra Napoli e Bologna. Il club rossoblù non avrebbe gradito l'incontro tra gli agenti di Italiano e De Laurentiis, dato che nei giorni passati hanno sempre rimandato un summit con il Bologna.
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Cor Sport – Summit a Casteldebole: Vincenzo fa i conti con il Bologna
Italiano e il Bologna pronti a parlare del futuro. Il commento del Corriere dello Sport
La dirigenza rossoblù, comunque, appare pronta a tutto. Tuttavia, una cosa è certa: il Bologna non è più disposto ad aspettare nessuno, non si vogliono perdere eventuali treni che portano al sostituto di Italiano. In questo momento restano soprattutto tre le eventuali alternative di Italiano: Grosso (promesso sposo della Fiorentina), Di Francesco e De Rossi (che però non sembra voler lasciare Genova). Tuttavia, ogni discorso sarà rimandato a dopo il summit, anche se la società inizia a guardarsi intorno.
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