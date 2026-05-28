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Cor Sport – Summit a Casteldebole: Vincenzo fa i conti con il Bologna

Cor Sport – Summit a Casteldebole: Vincenzo fa i conti con il Bologna - immagine 1
Italiano e il Bologna pronti a parlare del futuro. Il commento del Corriere dello Sport
Redazione TuttoBolognaWeb

Tra oggi e domani il Bologna scoprirà la volontà di Italiano. Il suo futuro è ad un bivio tra Napoli Bologna. Il club rossoblù non avrebbe gradito l'incontro tra gli agenti di Italiano De Laurentiis, dato che nei giorni passati hanno sempre rimandato un summit con il Bologna.

La dirigenza rossoblù, comunque, appare pronta a tutto. Tuttavia, una cosa è certa: il Bologna non è più disposto ad aspettare nessuno, non si vogliono perdere eventuali treni che portano al sostituto di Italiano. In questo momento restano soprattutto tre le eventuali alternative di ItalianoGrosso (promesso sposo della Fiorentina), Di FrancescoDe Rossi (che però non sembra voler lasciare Genova). Tuttavia, ogni discorso sarà rimandato a dopo il summit, anche se la società inizia a guardarsi intorno.

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