Nella giornata di oggi è atteso l'incontro tra il Bologna e Italiano. Sul tavolo c'è il futuro sia del tecnico che del Bologna. Tuttavia, Italiano è scettico sulle ambizioni rossoblù ed è anche abbastanza affascinato dal progetto Napoli.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Carlino – Bologna – Italiano, giornata da bollino rosso: oggi l’incontro
mercato
Carlino – Bologna – Italiano, giornata da bollino rosso: oggi l’incontro
A Casteldebole il confronto fra Italiano e il Bologna. Il commento del Carlino
Ci sono tutte le componenti per pensare che oggi Italiano chieda il via libera al Bologna. Gli scenari possibili sono due: il primo (e più probabile) è che il club conceda il nulla osta al tecnico, salutandosi in maniera tanto dolorosa quanto forse necessaria, il secondo (più improbabile) è che Saputo si opponga alla volontà di Italiano, creando tensione fra tutte le parti. Nel dubbio, i dirigenti azzurri tengono vivi i contatti con Allegri, altro grande candidato alla panchina del Napoli insieme ad Italiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA