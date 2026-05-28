Bologna, ore decisive per il futuro. O resta Italiano o arriva uno tra Di Francesco e Cuesta

Dopo l’incontro avvenuto tra De Laurentis e l’entourage di Vincenzo Italiano, oggi lo stesso Italiano sarà a colloquio con la dirigenza rossoblu. Sul piatto un prolungamento del contratto, con incentivo in caso di un piazzamento in Europa. In sostanza, ancora 3 milioni a stagione ma a salire fino a 3,5 milioni in caso di Europa. Difficilmente tra oggi e domani il mister darà risposta. In buona sostanza, si dovrà attendere la scelta di De Laurentiis (a Napoli sceglie il patron), tra Allegri e appunto Italiano. Il Bologna quanto potrà stare al gioco di questa tarantella? 5-10 giorni, non di più. Sentendo un paio di colleghi partenopei, De Laurentis preferirebbe Allegri, mentre la tifoseria Italiano. Ad Allegri piace vincere spesso a corto muso mentre Vincenzo propone un gioco facendo meno calcoli ai fini del risultato.