Gazzetta – Bologna ci crede, Italiano ha fame ma chiede certezze

Le due vittorie di fila contro Napoli e Atalanta hanno fatto impennare le possibilità di riconferma di Vincenzo Italiano . Tuttavia, ancora il famoso incontro non c'è stato: voci da dentro affermano che si potrebbe aspettare la fine del campionato per incontrarsi e programmare il futuro.

Ad ora, però, son solo rumors. L'intenzione del club è di proseguire con Italiano per dare continuità al suo progetto tecnico. Dall'altra parte, il tecnico rossoblù non ha intenzione di abbassare l'asticella: vuole garanzie per riuscire a tornare subito in Europa. Già dalle ultime dichiarazioni qualche indizio in vista della prossima stagione è trapelato. Una delle prime richieste di Italiano sarebbe quella di arrivare a massimo tre unità forti per quanto riguarda le cessioni. Due sembrano essere già sicure: Lucumi e Freuler sono quasi certi dell'addio, mentre il terzo nome potrebbe essere uno tra Rowe e Castro. Tuttavia, ogni discorso è rimandato alla fine della stagione.