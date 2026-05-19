Le due vittorie di fila contro Napoli e Atalanta hanno fatto impennare le possibilità di riconferma di Vincenzo Italiano. Tuttavia, ancora il famoso incontro non c'è stato: voci da dentro affermano che si potrebbe aspettare la fine del campionato per incontrarsi e programmare il futuro.
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Gazzetta – Bologna ci crede, Italiano ha fame ma chiede certezze
L'allenatore apre all'idea di restare fino alla scadenza ma vuole garanzie sulla squadra. L'analisi di Gazzetta.
Ad ora, però, son solo rumors. L'intenzione del club è di proseguire con Italiano per dare continuità al suo progetto tecnico. Dall'altra parte, il tecnico rossoblù non ha intenzione di abbassare l'asticella: vuole garanzie per riuscire a tornare subito in Europa. Già dalle ultime dichiarazioni qualche indizio in vista della prossima stagione è trapelato. Una delle prime richieste di Italiano sarebbe quella di arrivare a massimo tre unità forti per quanto riguarda le cessioni. Due sembrano essere già sicure: Lucumi e Freuler sono quasi certi dell'addio, mentre il terzo nome potrebbe essere uno tra Rowe e Castro. Tuttavia, ogni discorso è rimandato alla fine della stagione.
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