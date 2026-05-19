Cor Sport – Segnali positivi per il rinnovo di Orsolini

'Scatto Bologna, segnali positivi': il club stringe i tempi per Orsolini e fa pressing sull'agente Michelangelo Minieri per giungere a un accordo. Nei piani della dirigenza Riccardo può diventare una bandiera del Bologna. C'è stato un avvicinamento sul piano economico, ma la quadra va ancora trovata e un nuovo appuntamento è stato fissato a fine campionato: c'è la volontà comune di andare avanti assieme. Da valutare, in ottica prossima stagione, la coesistenza con Federico Bernardeschi, che ha tolto qualche certezza al numero 7 'è come se per certi versi l’Orso avesse pagato la personalità e il talento di Berna' scrive Claudio Beneforti. Ma se il rinnovo non dovesse arrivare prima del mercato? Il Bologna potrebbe decidere di non mettere il giocatore sul mercato dato che anche l'ultimo rinnovo arrivò ad agosto inoltrato.