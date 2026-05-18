Mercato – Anche il Bologna su Idrissa Toure

Una delle note positive del Pisa ormai retrocesso in Serie B è stato sicuramente Idrissa Toure , centrocampista tutto fare nato calcisticamente in Germania tra Lipsia e Schalke e transitato dalla Juventus Under 23 prima di passare al Pisa.

Il giocatore si è messo in mostra per doti atletiche e forza fisica, soprattutto per duttilità dato che può giocare mediano centrale ma anche centrocampista esterno, così il mercato è già in fermento e lui quasi certamente non resterà in Serie B. A gennaio ci aveva provato il Wrexham offrendo 6 milioni di euro, no del Pisa, ma in estate la cessione appare probabile e tra le pretendenti, secondo Tmw, ci sarebbero Inter, Roma, Bologna e Napoli.