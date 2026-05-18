Il Bologna risale rispetto a un anno fa, ora i punti in meno sono…

L'anno scorso ci fu un calo fisiologico dopo la vittoria in Coppa Italia e il Bologna chiuse nono a 62 punti, mentre ora le vittorie contro Napoli e Atalanta hanno ridato fiato ai rossoblù di Italiano che non potranno raggiungere il punteggio dell'anno scorso ma quantomeno accorciare il divario. Sicuramente, termineranno con una posizione in più dato che l'ottavo posto è ormai aritmetico.

Con il successo di Bergamo, il Bologna si è portato a quota 55 punti, sette in meno di un anno fa, a causa delle sconfitte di Milano contro il Milan e di Firenze contro la Fiorentina, ma i rossoblù uscirono battuti anche all'ultima giornata casalinga contro il Genoa e allora c'è la possibilità di accorciare ulteriormente sabato sera battendo l'Inter per chiudere a quattro lunghezze dal punteggio di un anno fa. In Serie A, la maggior risalita è ovviamente del Como che ha un più 19 su un anno fa, mentre la peggiore è la Fiorentina con 21 punti in meno.