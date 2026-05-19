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Carlino – Italiano aspetta la chiamata del club: sul tavolo c’è il futuro

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Ancora nessun incontro tra Italiano e società per decidere il futuro, questo il commento del Carlino
Redazione TuttoBolognaWeb

Italiano aspetta l'incontro con la società. In questo momento è tutto aperto, ogni scenario è possibile, tuttavia, sembrerebbe che l'allenatore rossoblù non voglia lasciare la sua panchina.

Era il 25 aprile quando, dopo la partita con la RomaItaliano disse: "Con la società ci dovremo vedere". In ogni caso, ad un mese da quelle parole, l'incontro non c'è stato. Come se il destino di Italiano fosse scontato e, magari, a Casteldebole già sapessero le sue intenzioni. Per la permanenza, Italiano chiederà delle garanzie tecniche ai dirigenti in una stagione in cui il Bologna non disputerà le coppe europee. Il tecnico siciliano vuole chiarezza. Per portare il Bologna nuovamente in alto servirà ripartire con le idee chiare.

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