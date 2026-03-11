Gasperini: “Non penso al Como. Ogni partita è importantissima”

Queste le parole di Giampiero Gasperini alla vigilia di Bologna-Roma: " Non penso al Como in campionato, ogni partita è importantissima. Non si fanno calcoli, faremo sempre il massimo. Non ho parlato con Pellegrini del suo futuro, il suo infortunio non è un argomento da affrontare ora. È una fase fondamentale della stagione e l'attenzione di tutti è solo al campo. Giochiamo sempre in undici. Non è un problema avere Malen 'solo', anzi, stiamo facendo più gol. Ci ha dato più pericolosità. Priorità? Non ricordo di aver detto del campionato, comunque la priorità sono entrambe. Ci interessano tutte le competizioni. Non abbiamo mai pensato di lasciare nulla, non vedo come si possano fare delle scelte e giocare per non ottenere il passaggio del turno. Lo abbiamo fatto anche in Coppa Italia, ma poi non ci siamo riusciti.