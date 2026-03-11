Queste le parole di Giampiero Gasperini alla vigilia di Bologna-Roma: " Non penso al Como in campionato, ogni partita è importantissima. Non si fanno calcoli, faremo sempre il massimo. Non ho parlato con Pellegrini del suo futuro, il suo infortunio non è un argomento da affrontare ora. È una fase fondamentale della stagione e l'attenzione di tutti è solo al campo. Giochiamo sempre in undici. Non è un problema avere Malen 'solo', anzi, stiamo facendo più gol. Ci ha dato più pericolosità. Priorità? Non ricordo di aver detto del campionato, comunque la priorità sono entrambe. Ci interessano tutte le competizioni. Non abbiamo mai pensato di lasciare nulla, non vedo come si possano fare delle scelte e giocare per non ottenere il passaggio del turno. Lo abbiamo fatto anche in Coppa Italia, ma poi non ci siamo riusciti.
Gasperini: “Non penso al Como. Ogni partita è importantissima”
In attacco abbiamo perso molti giocatori: non c'è più Dovbik, Ferguson, Dybala, Soule, Baldanzi, ma in compenso c'è Malen. Zaragoza è arrivato da meno di un mese ma sta partecipando bene. poi ovviamente l'inserimento di giocatori che arrivano a gennaio è sempre più lungo, non tutti fanno come Malen. Comunque mi auguro che nelle prossime gare Bryan possa essere protagonista. In quel ruolo stiamo ruolo stiamo ruotando diversi giocatori in assenza di Dybala e Soule. Quello che sta giocando più di tutti è Pellegrini, poi ci sono El Shaarawy, Zaragoza, Vaz. "Quest'anno in Europa il dato delle italiane è più negativo rispetto al solito e va in sintonia con i problemi della Nazionale. La Roma ha vinto la Conference League tre anni fa, ma l'ultima a vincere la Champions è stata l'Inter nel 2010. Se la realtà dei risultati è questa qualche problema c'è e va affrontato, ma sicuramente comprende tutti"
