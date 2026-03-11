DI GIACOMO GASPARINI
Bologna, il tour de force di Castro: con la Roma ottava titolarità consecutiva
Castro verso l'ottava titolarità consecutiva, col Verona qualche segno di stanchezza per l'argentino
In una parte di stagione così delicata Italiano avrà bisogno dell'apporto di tutti i suoi giocatori: uno su tutti Santiago Castro. Tuttavia, quello visto domenica è stata forse una delle peggiori prestazioni stagionali dell'argentino, Italiano spera sia un piccolo inciampo dovuto alla stanchezza. Se per un mese Castro è stato una delle poche luci di questo Bologna, ora la sua condizione fisica inizia un po' a preoccupare, forse la brutta prestazione di domenica non è dovuta al caso.
