Bologna, il tour de force di Castro: con la Roma ottava titolarità consecutiva

In una parte di stagione così delicata Italiano avrà bisogno dell'apporto di tutti i suoi giocatori: uno su tutti Santiago Castro. Tuttavia, quello visto domenica è stata forse una delle peggiori prestazioni stagionali dell'argentino, Italiano spera sia un piccolo inciampo dovuto alla stanchezza. Se per un mese Castro è stato una delle poche luci di questo Bologna, ora la sua condizione fisica inizia un po' a preoccupare, forse la brutta prestazione di domenica non è dovuta al caso.