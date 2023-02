Fuochi: “Giusto l’entusiasmo per il Bologna. Virtus? Si ragioni partita per partita”

"Basta guardare la classifica: il Bologna è ottavo come non capitava da tempo immemore. Già questo basterebbe a spiegare l'euforia e l'entusiasmo, ma c'è anche la serena consapevolezza di avere una squadra che ci prova contro tutti. A Firenze è stata una vittoria splendida, come già lo era stata ad Udine. Noto che in società sono sempre molto più cauti rispetto ai dipendenti. Io penso che qualche parola in libertà possa essere detta. Si traccia un obiettivo ambizioso, ma se viene mancato nessuno chiederà ragione del fallimento".