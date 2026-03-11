Freuler: “Vogliamo regalare una gioia ai tifosi. Da qui alla fine in casa…”

"Gennaio e febbraio sono stati mesi difficili tra infortuni, sfortuna e poi eravamo giù di morale dopo brutti risultati. Dopo anni può capitare una flessione, la cosa importante è uscirne assieme come abbiamo fatto prima della sconfitta col Verona. Ci sono alti e bassi dentro una stagione, ma ho visto ancora una squadra che vuole vincere". Ora l'obiettivo è fare percorso netto: "Ci sono dei periodi dove vai meglio fuori che in casa, succede. Siamo dispiaciuti, ma domani vogliamo regalare una gioia ai tifosi che ci sostengono sempre. Vogliamo fare un percorso perfetto in casa da qui alla fine". Secco, stizzito, invece, su una domanda relativa al suo possibile approdo alla Roma il prossimo anno: "Dobbiamo giocare una partita per cui lavoriamo da sette mesi, non è il momento di pensare al mercato".