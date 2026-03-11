Bologna-Roma, le probabili formazioni

Per la delicata sfida di Europa League di giovedì tra Bologna e Roma, Italiano prepara al meglio le sue scelte. Dopo il pesante ko interno subito domenica col Verona ora i rossoblù non possono permettersi di sbagliare, proprio per questo Italiano punta sull'undici più in forma in questo momento. Si va verso la conferma del 433: in porta Skorupski, in difesa c'è il possibile rientro di Miranda, mentre Heggem potrebbe partire dalla panchina, spazio quindi a Lucumi e Vitik, con Joao Mario a destra. A centrocampo rientra Freuler dopo aver riposato domenica, al suo fianco spazio a Pobega e Moro, solo panchina per Ferguson. In attacco invece Castro guiderà il tridente con Rowe e Bernardeschi ai suoi lati con Orsolini pronto ad entrare a partita in corso.