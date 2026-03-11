tuttobolognaweb news Bologna-Roma, le probabili formazioni

Bologna-Roma, le probabili formazioni

Le probabili scelte di Italiano e Gasperini
Redazione TuttoBolognaWeb

Per la delicata sfida di Europa League di giovedì tra Bologna Roma, Italiano prepara al meglio le sue scelte. Dopo il pesante ko interno subito domenica col Verona ora i rossoblù non possono permettersi di sbagliare, proprio per questo Italiano punta sull'undici più in forma in questo momento. Si va verso la conferma del 433: in porta Skorupski, in difesa c'è il possibile rientro di Miranda, mentre Heggem potrebbe partire dalla panchina, spazio quindi a Lucumi e Vitik, con Joao Mario a destraA centrocampo rientra Freuler dopo aver riposato domenica, al suo fianco spazio a Pobega Moro, solo panchina per Ferguson. In attacco invece Castro guiderà il tridente con Rowe Bernardeschi ai suoi lati con Orsolini pronto ad entrare a partita in corso.

Dal lato della Roma assenza importante quella di Mancini che dovrà scontare la squalifica, al suo posto pronto Ghilardi. Da valutare invece, le condizioni di Soule Hermoso. In avanti Zaragoza Pellegrini si candidano per una maglia da titolare alle spalle di Malen.

