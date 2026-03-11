Italiano: “Roma grande squadra, servirà correre forte. Presto per dare giudizi sulla stagione”

Una partita che manca da 27 anni. Gli ottavi di finale di Europa League erano il primo obiettivo del Bologna , che aveva fissato la prima asticella a inizio stagione, ma ora che è in ballo vuole giocare, anche se il periodo non è florido di entusiasmo e morale. Arriva la Roma di Gian Piero Gasperini e la piazza sogna una cavalcata al pari di quella del 1999, quando il Bologna di Mazzone fu tutto sommato anonimo in campionato, nono posto, ma quella semifinale di Coppa Uefa riecheggia ancora sotto i portici. Il pensiero di Vincenzo Italiano alla vigilia:

"Archiviamo il Verona e ripartiamo. Affrontiamo la Roma, squadra molto forte, dovremo approcciarla bene, correre forte e giocare ad alto ritmo - le sue parole - Sarà una sfida difficile, in casa nell'ultimo periodo balbettiamo e dobbiamo essere capaci di giocare una partita quasi perfetta. Servirà intelligenza e attenzione. Giudizi sulla stagione? Non è l'ottavo di finale che cambia un giudizio, perché poi eventualmente ci sarebbero i quarti di finale e si tornerebbe punto e a capo. La Serie A è tosta e a volte si passa anche attraverso a qualche sconfitta. E' presto giudicare tutta l'annata, ci sono ancora tante partite".