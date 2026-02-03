Tutto Bologna Web
Freuler: “Al primo errore cadiamo mentalmente, dobbiamo ripartire dalle piccole cose”

Il commento di Freuler nel post gara di Bologna-Milan
Redazione TuttoBolognaWeb

Le parole di Remo Freuler in conferenza stampa:

"Fino all'uno a zero eravamo messi abbastanza bene in campo, ma come capita negli ultimi tempi, al primo errore che commettiamo cadiamo mentalmente e contro grandi squadre come il Milan diventa difficile perchè non perdonano nulla. Come venirne fuori? Dalle piccole cose: dobbiamo migliorare la fase difensiva perchè subiamo troppi gol, e poi dobbiamo ritornare a giocare come sappiamo senza snaturarci troppo".

