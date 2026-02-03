Italiano: “Non riusciamo a fare due partite di livello. Dalla finale di Supercoppa…”

Così Vincenzo Italiano a fine partita ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta 0-3 contro il Milan: "Eravamo molto fiduciosi prima della partita, l'avevamo preparata bene, ma in questo periodo non riusciamo a fare due partite consecutive con attenzione e qualità. A ogni minimo errore prendiamo gol, dietro siamo leggeri e ci fanno male. Dispiace non riuscire a mettere insieme due partite complete, però l'approccio mi era piaciuto. Sapevamo che sulla copertura della profondità avremmo trovato il loro modo di giocare, ma potevamo lavorare meglio su alcune situazioni di facile letture. Dobbiamo stare attenti dal punto di vista individuale".