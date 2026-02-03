Jack Bonora: “Bologna umiliato dal Milan. Italiano? Anche lui se necessario deve…”

"Il Bologna, perdonatemi, ma è stato imbarazzante. Questa squadra si è fatta umiliare dal Milan e ha mostrato segnali molto preoccupanti. Il Bologna in questi mesi ha fatto qualche buon risultato contro squadre più deboli, oggi, contro i secondi in classifica, si è fatto mangiare in testa. L'allenatore? Deve riuscire ad intervenire al più presto perchè questa squadra ha bisogno di nuova linfa e anche, se dovesse servire, di una nuova fisionomia. Anche Italiano, che ci ha fatto vincere una Coppa Italia praticando un certa filosofia di calcio e vanta tanti crediti, se necessario deve cambiare maniera di pensare perchè in questo momento siamo in crisi irreversibile".