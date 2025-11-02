Le parole di Franco Cervellati a Solo Calcio:
Franco Cervellati: “Contano i tre punti. L’unica nota dolente di giornata…”
Il commento di Franco Cervellati nel dopo gara di Parma-Bologna
"Oggi un Bologna che ci ha fatto stare in apprensione forse un po' troppo per le tante occasioni create, ma alla fine la vittoria è arrivata. Miranda ha fatto un gol fantastico, ha messo la palla in punto della porta dove non sarebbe passato nemmeno uno spillo. Il Bologna ha messo in ghiaccio la partita forse con il gol più difficile, in precedenza i rossoblù hanno avuto occasioni più semplici. L'unica cosa che conta in questo momento sono solamente i tre punti. Unica nota dolente di giornata l'infortuinio di Freuler".
