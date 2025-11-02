Tutto Bologna Web
Castro: “Contenti per la vittoria. Il premio da Mvp? Onestamente…”

Castro: “Contenti per la vittoria. Il premio da Mvp? Onestamente…” - immagine 1
Il commento di Santiago Castro nel post partita di Parma-Bologna
Redazione TuttoBolognaWeb

Le parole di Santiago Castro ai microfoni di Sky:

"Questo è il quarto trofeo da miglior giocatore che vinco da quando sono in Serie A. Questi premi individuali fanno molto piacere, ma la cosa più importante è far di tutto per far vincere la sqaudra. Siamo molto contenti per questa vittoria"

