Castro: “Contenti per la vittoria. Il premio da Mvp? Onestamente…”
Il commento di Santiago Castro nel post partita di Parma-Bologna
"Questo è il quarto trofeo da miglior giocatore che vinco da quando sono in Serie A. Questi premi individuali fanno molto piacere, ma la cosa più importante è far di tutto per far vincere la sqaudra. Siamo molto contenti per questa vittoria"
