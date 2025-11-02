Tutto Bologna Web
Costacurta: “Bologna squadra difficile da battere. Castro?…”

Il commento di Costacurta al termine della partita Parma-Bologna
Le parole di Costacurta a Sky:

"Il Bologna è una squadra molto difficile da battere. A parte la gara di Europa League a Birmingham per il resto la formazione allenata da Vincenzo Italiano sta andando molto bene. Castro? Abbiamo sempre pensato che fosse un giocatore interessante, ma con questa doppietta potrebbero aprirsi scenari ancora più interessanti. La classifica secondo me non si allungherà molto li davanti".

