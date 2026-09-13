Le parole di Lewis Ferguson a Sky Sport
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Queste le parole di Lewis Ferguson a fine partita. Bologna sconfitto a Napoli per uno a zero al termine di una brutta partita. Il commento del capitano a Sky:
"Nel primo tempo siamo andati abbastanza bene, poi nella ripresa ci siamo abbassati troppo e non so perché. Abbiamo perso energia e intensità. Un solo punto dopo quattro partite non basta. E’ un momento negativo, ma dobbiamo restare uniti. Siamo partiti male e adesso serve guardare avanti. Sabato in casa dobbiamo fare punti”.
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