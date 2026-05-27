Fabbian: “A Italiano auguro il meglio. Voglio riportare la Fiorentina in Europa”

Giovanni Fabbian, ex centrocampista rossoblù attualmente in forza alla Fiorentina, fa un punto sul suo percorso in viola dopo qualche mese dal suo arrivo nel calciomercato di gennaio: "Sto cercando di godermi al massimo ogni momento. Non è facile ma fa parte del gioco. L'importante è sempre divertirsi e impegnarsi e non avere paura di fare sacrifici. Il segreto di tutto è non smettere mai di voler migliorare". Fabbian non ha dimenticato il passato, ringraziando anche Vincenzo Italiano: "Italiano ha aiutato tantissimo. Gli auguro il meglio. Ho avuto il piacere di condividere con lui due anni a Bologna. Lo porterò sempre con me. Ora, però, cercherò di dare il massimo per riportare la Fiorentina in Europa."