Calafiori si prende l’Europa: da pilastro del Bologna di Motta a finalista di Champions

Ci sarà anche un pezzo del Bologna nella prossima finale di Champions League: l'Arsenal di Riccardo Calafiori ha strappato il primo pass per la finale di Budapest. Il difensore italiano ex rossoblù è ormai uno degli uomini chiave dei Gunners di Arteta. Il suo apporto ieri sera è stato fondamentale per aiutare la propria squadra a conquistare una finale che mancava da vent'anni. Tuttavia, i tifosi del Bologna non hanno mai smesso di fare il tifo per Calafiori: solamente due anni fa il difensore classe 2002 arrivava alla corte di Thiago Motta dal Basilea. Il continuo della storia, a Bologna, lo sanno molto bene.