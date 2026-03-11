Tutto Bologna Web
Euroderby Bologna-Roma: diretta Sky e Radio

Le coordinate per seguire la partita
Il grande appuntamento con l'Euroderby valevole per gli ottavi di finale di Europa League è arrivato. Domani sera alle 18.45 l'andata tra Bologna e Roma allo stadio Dall'Ara.

Italiano contro Gasperini nella prima delle due sfide che valgono l'accesso ai quarti e, se allo stadio sono previste circa 27mila persone, ci sarà grande attesa anche dal punto di vista televisivo. Sarà Sky Sport a trasmettere in esclusiva la partita sui canali Sky Sport 1, 201, e Sky Sport 252. Per quanto riguarda la radio, diretta su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00 e in streaming, con cronaca di Leo Bosello e Pippo Cotti.

