Bologna-Roma, i convocati

Gli uomini scelti da Italiano per la sfida di Europa League contro la Roma
Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

