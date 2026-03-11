Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.
Bologna-Roma, i convocati
Gli uomini scelti da Italiano per la sfida di Europa League contro la Roma
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
