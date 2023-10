Di Vaio: “Siamo a supporto di Motta, crediamo nel rinnovo. Zirkzee? E’ un Arnautovic con dieci anni di meno”

Bologna undicesimo in classifica, ma reduce da sette risultati utili consecutivi e tutte le big fermate da gennaio 2023 in avanti tranne il Milan alla prima giornata di campionato il 20 agosto. Da allora, sono passati due mesi, il Bologna di Thiago Motta non perde in campionato con cinque pareggi e due vittorie, ma soprattutto con gli altisonanti risultati contro Juventus, Napoli e Inter. Poi qualche errore arbitrale che ha privato il Bologna di due o quattro punti che ora restituirebbero il merito dovuto alla classifica dei rossoblù. Dell'avvio di stagione ha parlato il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio a Radio Sportiva, per un primo salto di qualità già maturato dai 54 punti dell'anno scorso e confermato dall'avvio di campionato 2023/2024