Di Vaio: “Motta ci sta aiutando a crescere, è un predestinato. Posch? Era arrivato da centrale…”

Lunga chiacchierata a Cronache di Spogliatoio per il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio . Il dirigente ha parlato dell'attualità, partendo dal lavoro di Thiago Motta e passando per Sartori, Ferguson e Posch , ma anche del passato, specialmente del suo arrivo a Bologna da giocatore. Si parte da Motta:

"Thiago è stata una bella sorpresa per tutto il mondo Bologna e lui ha trovato un posto dove gli piace stare. Ci sta aiutando a crescere, a tracciare un percorso ben definito con la sua mentalità e la sua personalità. Vedo un allenatore moderno che cura tanti aspetti e che crea curiosità per il lavoro che propone. Ce lo hanno presentato come un predestinato e devo dire che in effetti ha qualcosa di speciale".