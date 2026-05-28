Di Marzio chiaro: “Tra Italiano e il Bologna è finita”

L'avventura tra Vincenzo Italiano e il Bologna sarebbe al capolinea per Gianluca Di Marzio. Secondo il collega, il tecnico e il club avrebbero trovato un accordo separarsi consensualmente.

Mentre per Alfredo Pedullà a Napoli ci sarebbe una virata forte su Max Allegri, per Di Marzio nel corso del summit tenutosi questa mattina a Casteldebole si sarebbe arrivati alla separazione tra Italiano e il Bologna: 'Vincenzo Italiano dice addio al Bologna. L'allenatore e i rossoblù hanno trovato l'accordo per la separazione consensuale in grande serenità dopo il vertice che vi abbiamo anticipato nelle scorse ore. Alla fine, le parti si sono dette addio dopo 2 stagioni ricche di soddisfazioni", le parole dell'esperto di mercato.