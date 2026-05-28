Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Carlino – Per l’attacco spunta Rodriguez, l’agente di Lucumi: “Nuove sfide”

mercato

Carlino – Per l’attacco spunta Rodriguez, l’agente di Lucumi: “Nuove sfide”

Carlino – Per l’attacco spunta Rodriguez, l’agente di Lucumi: “Nuove sfide” - immagine 1
A Casteldebole iniziano a sondare calciatori per la prossima stagione. L'analisi del Carlino.
Redazione TuttoBolognaWeb

Solo dopo aver sciolto i dubbi legati al futuro allenatore, il Bologna potrà iniziare a costruire la nuova squadra. Tuttavia, è normale che la dirigenza rossoblù si guardi attorno e sondi calciatori. In attacco Dallinga è in uscita, mentre Castro, se dovesse arrivare un'offerta importante, potrebbe salutare. Proprio per questo motivo il Bologna segue Espì del Levante su cui, però, la concorrenza è alta. Ma Sartori di recente è stato in Belgio per la finale di Coppa nazionale ed è rimasto impressionato da Kevin Rodriguez, attaccante dell'Union Saint Gilloise, convocato dall'Ecuador per il prossimo mondiale. Sulle tracce dell'ecuadoregno, però, ci sono anche Palmeiras Boca. Tuttavia, il Bologna per Rodriguez potrebbe essere l'occasione giusta per mettersi in mostra in Europa. Un altro tema da affrontare è quello del sostituto di Lucumi, in uscita questa estate dal Bologna.

Leggi anche
Mercato – Il Bologna tra Palladino e Di Fra per il post Italiano
Carlino – Di Francesco prende tempo, Palladino in corsa e De Rossi blindato

© RIPRODUZIONE RISERVATA