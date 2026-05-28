Carlino – Per l’attacco spunta Rodriguez, l’agente di Lucumi: “Nuove sfide”

Solo dopo aver sciolto i dubbi legati al futuro allenatore, il Bologna potrà iniziare a costruire la nuova squadra. Tuttavia, è normale che la dirigenza rossoblù si guardi attorno e sondi calciatori. In attacco Dallinga è in uscita, mentre Castro, se dovesse arrivare un'offerta importante, potrebbe salutare. Proprio per questo motivo il Bologna segue Espì del Levante su cui, però, la concorrenza è alta. Ma Sartori di recente è stato in Belgio per la finale di Coppa nazionale ed è rimasto impressionato da Kevin Rodriguez, attaccante dell'Union Saint Gilloise, convocato dall'Ecuador per il prossimo mondiale. Sulle tracce dell'ecuadoregno, però, ci sono anche Palmeiras e Boca. Tuttavia, il Bologna per Rodriguez potrebbe essere l'occasione giusta per mettersi in mostra in Europa. Un altro tema da affrontare è quello del sostituto di Lucumi, in uscita questa estate dal Bologna.