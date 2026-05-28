Mercato – Il Bologna tra Palladino e Di Fra per il post Italiano

Si attende l'esito del confronto di oggi tra il Bologna e Italiano dopo che gli agenti del mister, due giorni fa, hanno incontrato Manna e De Laurentiis a Roma.

I colleghi nazionali, però, si dividono sul nome del sostituto. Per Niccolò Schira il club rossoblù avrebbe iniziato i colloqui con Raffaele Palladino: "Il Bologna ha avviato colloqui per provare a ingaggiare Raffaele Palladino come nuovo allenatore. Il suo contratto con l'Atalanta scade nel 2027 e sono pronti a discutere la risoluzione del contratto". Di diverso avviso Orazio Accomando di Sportmediaset: "Eusebio Di Francesco primo nome per la panchina del Bologna. Previsto per oggi incontro tra la dirigenza rossoblu e Vincenzo Italiano, sempre in pole per la sostituzione di Conte a Napoli".