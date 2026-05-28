E' il giorno del confronto con Italiano e il Bologna ha iniziato a lavorare, sia in caso di un eventuale addio che in caso di permanenza.
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Carlino – Di Francesco prende tempo, Palladino in corsa e De Rossi blindato
In caso di addio, la dirigenza rossoblù vorrebbe un altro allenatore pronto a giocare col 433 o col 4231 per dare continuità al progetto. Sono iniziati i contatti per Eusebio Di Francesco, fresco di salvezza col Lecce. Era già stato nei pensieri del Bologna dopo l'addio di Thiago Motta, ora il suo nome è tornato di moda. Ora, Di Francesco prende tempo: dopo la salvezza raggiunta all'ultima giornata il tecnico del Lecce vuole ragionare su quale possa essere la migliore opzione possibile. Piace anche De Rossi che però ha fatto capire le intenzioni di rimanere a Genova. Per il piano B, ovvero allenatore dalla difesa a 3, c'è il nome di Palladino che dopo l'addio all'Atalanta riflette sulle opportunità disponibili.
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