De Rossi: “Per noi gli esempi sono Bologna e Atalanta”

Il nome di Daniele De Rossi è molto chiacchierato in ambito rossoblù in caso di sostituzione di Vincenzo Italiano . L'attuale tecnico del Genoa sarebbe tra i candidati alla successione qualora sulla panchina del Bologna si scatenasse un ribaltone, ma dopo aver portato il grifone alla salvezza quasi matematica, le possibilità di permanenza in Liguria sembrano in aumento. Infatti, nella conferenza stampa di oggi De Rossi ha illustrato quelli che sarebbero i modelli da seguire per il suo Genoa:

"Atalanta e Bologna sono gli esempi da seguire. Ci sono sempre state queste realtà, penso al Palermo che negli anni miei era una big, oppure il Chievo con la sua struttura. La differenza è che l’Atalanta e il Bologna stanno dando continuità a quel percorso e quello è il nostro obiettivo".