Mercato – Sohm verso il ritorno alla Fiorentina: il Bologna non lo riscatterà?

Il Bologna non riscatterà Simon Sohm, per Tmw la decisione è presa

Lo svizzero, preso per sostituire Giovanni Fabbian, ha trovato poco spazio nelle fila rossoblù giocando 14 partite con zero gol, prestazioni che starebbero portando il Bologna a non esercitare il riscatto a 13 milioni di euro circa. Lo riporta Tmw, che sottolinea la probabilità che Sohm a fine stagione possa fare rientro alla Fiorentina dopo aver messo a referto un solo assist da gennaio in avanti. Dall'altra parte, invece, scatterà in viola l'obbligo di riscatto per Giovanni Fabbian, che passerà a titolo definitivo alla Fiorentina dato che le condizioni sono relative alla salvezza della squadra di Vanoli.