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Mercato – Sohm verso il ritorno alla Fiorentina: il Bologna non lo riscatterà?

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Il Bologna non riscatterà Simon Sohm, per Tmw la decisione è presa
Redazione TuttoBolognaWeb

Tra i giocatori sotto valutazione da parte del Bologna in ottica della prossima stagione c'è anche Simon Sohm, arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina.

Lo svizzero, preso per sostituire Giovanni Fabbian, ha trovato poco spazio nelle fila rossoblù giocando 14 partite con zero gol, prestazioni che starebbero portando il Bologna a non esercitare il riscatto a 13 milioni di euro circa. Lo riporta Tmw, che sottolinea la probabilità che Sohm a fine stagione possa fare rientro alla Fiorentina dopo aver messo a referto un solo assist da gennaio in avanti. Dall'altra parte, invece, scatterà in viola l'obbligo di riscatto per Giovanni Fabbian, che passerà a titolo definitivo alla Fiorentina dato che le condizioni sono relative alla salvezza della squadra di Vanoli.

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