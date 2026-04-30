Tra i giocatori sotto valutazione da parte del Bologna in ottica della prossima stagione c'è anche Simon Sohm, arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina.
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Mercato – Sohm verso il ritorno alla Fiorentina: il Bologna non lo riscatterà?
Il Bologna non riscatterà Simon Sohm, per Tmw la decisione è presa
Lo svizzero, preso per sostituire Giovanni Fabbian, ha trovato poco spazio nelle fila rossoblù giocando 14 partite con zero gol, prestazioni che starebbero portando il Bologna a non esercitare il riscatto a 13 milioni di euro circa. Lo riporta Tmw, che sottolinea la probabilità che Sohm a fine stagione possa fare rientro alla Fiorentina dopo aver messo a referto un solo assist da gennaio in avanti. Dall'altra parte, invece, scatterà in viola l'obbligo di riscatto per Giovanni Fabbian, che passerà a titolo definitivo alla Fiorentina dato che le condizioni sono relative alla salvezza della squadra di Vanoli.
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