Maggio di passione per le formazioni under: ecco i playoff

L’Under 17 di Gianni Migliorini si è classificata al 3° posto del Girone A alle spalle di Juventus (63) e Genoa (51), raccogliendo 44 punti, figli di 13 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. Ottima la fase offensiva dei rossoblù, la migliore con 76 reti: in totale sono stati 14 i giocatori a essersi iscritti almeno una volta nel tabellino dei marcatori, con Francesco Pio Luongo miglior realizzatore (13 gol). Da registrare anche gli esordi di quattro giocatori sotto età, classe 2010: Riccardo Del Bianco (convocato anche per la scorsa partita della Primavera), Christian Coscia, Owen Jordan Deffo Tachinda e Daniel Capra. Al 1° turno Playoff, i rossoblù sfidano contro il Torino, classificatosi alle spalle proprio del Bologna nel Girone A.