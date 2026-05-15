Il nome di Daniele De Rossi circola in ambienti di calciomercato per la prossima stagione. L'attuale tecnico del Genoa piacerebbe al Bologna, in caso di uscita di scena di Vincenzo Italiano, ma anche alla Fiorentina, che sostituirà Paolo Vanoli. Oggi in conferenza stampa il tecnico del grifone ha parlato così del futuro:
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news De Rossi chiude la porta al futuro? “La mia priorità è il Genoa”
mercato
De Rossi chiude la porta al futuro? “La mia priorità è il Genoa”
Se Italiano se ne dovesse andare, Daniele De Rossi sarebbe uno di quei nomi sulla lista del Bologna. Così si è espresso l'attuale allenatore del Genoa in merito al suo futuro
"Non è oggettivo che tante squadre mi hanno cercato perché non è vero. Penso sia rispettoso per il Genoa però parlarne una volta finito il campionato e poi non continuare su questa cosa sempre. A me non mi ha cercato nessuno, e io devo imparare qualche volta a dirvi una bugia in più, forse questa è una cosa che se fosse successa non vi direi. La mia priorità è il Genoa".
© RIPRODUZIONE RISERVATA