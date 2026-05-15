De Rossi chiude la porta al futuro? “La mia priorità è il Genoa”

"Non è oggettivo che tante squadre mi hanno cercato perché non è vero. Penso sia rispettoso per il Genoa però parlarne una volta finito il campionato e poi non continuare su questa cosa sempre. A me non mi ha cercato nessuno, e io devo imparare qualche volta a dirvi una bugia in più, forse questa è una cosa che se fosse successa non vi direi. La mia priorità è il Genoa".