Dallinga uomo di coppa: Italiano potrebbe puntare sull’olandese contro il Brann

Nell'ultima uscita europea contro l'FCSB fu decisivo Dallinga. Nel 1-2 finale l'olandese ha messo la firma in entrambi i gol: prima l'assist per Odgaard, poi la rete che di fatto ha deciso la partita. In stagione anche due assist contro il Pisa, ma Thijs fin qui ha sempre mostrato di avere più confidenza con le coppe - dove ci sono più spazi Dallinga ha più occasioni - rispetto al campionato in cui per ora è stato colpito anche dalla sfortuna del Var e dei gol non convalidati. Castro, però, sta diventando sempre più maestro del ruolo in Serie A. L'olandese, dopo l'ottima prestazione a Bucarest e i due chiari-scuri con Torino e Parma è pronto a tornare titolare, magari con un gol. Nelle occasioni importanti l'ex Tolosa è solito battere un colpo.