Bologna meglio dell’anno scorso: Il bilancio in classifica dopo 10 giornate

La regina della Serie A, così come l'anno scorso, resta il Napoli (prossimo avversario del Bologna al Dall'Ara). Dietro ai partenopei, esattamente come 365 giorni fa c'è l'Inter; oggi al pari di Milan e Roma, attardate rispettivamente di 7 e 8 punti nella scorsa stagione. Terza e quarta erano Atalanta e Fiorentina: i viola dopo lo stesso numero di giornate sono ultimi in classifica. L'ormai esonerato Pioli ha ottenuto 14 punti in meno di Palladino; ristabilendo un record negativo (fanalino di coda dopo 10 giornate) che a Firenze non veniva aggiornato dagli anni 30 del '900. Il 5° posto oggi occupato dal Bologna con 18 punti apparteneva alla Lazio, a -4 rispetto all'anno scorso. Juventus sempre 6°. La sorpresa quest'anno è il Como al 7° posto (8 punti in più). In assenza dei 3 punti ottenuti contro il Milan nel recupero causa alluvione, il Bologna contava 12 punti dopo 10 giornate, che poi sarebbero diventati 15. Tre in meno rispetto alla stagione in corso. Un grande salto dopo 12 mesi, dall'11° al 5° posto in classifica - e una campagna tutta da scrivere.