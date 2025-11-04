Dalla Vite: “Bologna forte e non presuntuoso. Con Immobile e Bernardeschi…”

“Il Bologna si sente forte, ma non è presuntuoso. Il Bologna gioca a calcio e ha continuato a farlo contro una squadra che per ora è tanta grinta e poco altro. E’ stata una assunzione di superiorità tecnica. Questa squadra deve iniziare a capire di essere forte. C’è un grande gruppo, come di rado ho visto e non a caso Castro, dopo la doppietta, ha parlato di Immobile. E quando decolleranno sia Ciro che Berna non so dove potrà arrivare questa squadra. A una squadra già forte hai aggiunto qualità e la produzione offensiva in questo momento è enorme”.