Donadoni allo Spezia: l’ex Bologna chiamato a far volare le Aquile

Lo Spezia, dopo l'ottima ultima annata in cadetteria, ha mancato l'aggancio alla Serie A proprio all'ultimo respiro. Nel match di finale Play-off contro la Cremonese i colpi di Pio Esposito e Vignali non sono bastati per rispondere a Vazquez e alla doppietta di De Luca. Le Aquile sono così state costrette e ritentare la promozione; ma quest'anno qualcosa proprio non sta andando: ultimo posto con 7 punti al pari della Sampdoria. La società ligure per cercare di rialzare le sorti del club ha deciso di prendere una decisione forte: cambio di allenatore, panchina affidata all'esperto Roberto Donadoni. A farne le spese l'ormai ex Luca D'Angelo.