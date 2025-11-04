Roberto Donadoni, come confermato dallo Spezia Calcio, è il nuovo allenatore delle Aquile. L'ex Bologna è chiamato a recuperare il terreno perso da Luca D'Angelo.
tuttobolognaweb news Donadoni allo Spezia: l’ex Bologna chiamato a far volare le Aquile
mercato
Donadoni allo Spezia: l’ex Bologna chiamato a far volare le Aquile
Nel pomeriggio di oggi lo Spezia ha ufficializzato Donadoni nuovo allenatore. L'ex Bologna fu il primo tecnico della presidenza Saputo
Lo Spezia, dopo l'ottima ultima annata in cadetteria, ha mancato l'aggancio alla Serie A proprio all'ultimo respiro. Nel match di finale Play-off contro la Cremonese i colpi di Pio Esposito e Vignali non sono bastati per rispondere a Vazquez e alla doppietta di De Luca. Le Aquile sono così state costrette e ritentare la promozione; ma quest'anno qualcosa proprio non sta andando: ultimo posto con 7 punti al pari della Sampdoria. La società ligure per cercare di rialzare le sorti del club ha deciso di prendere una decisione forte: cambio di allenatore, panchina affidata all'esperto Roberto Donadoni. A farne le spese l'ormai ex Luca D'Angelo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA