Il momento di Lewis: Ferguson deve tornare leader in assenza di Freuler

Il Bologna perde Freuler, lo svizzero costretto all'operazione alla clavicola. Ferguson dovrà prendere le redini del centrocampo, le alternative non mancano
DI LORENZO BARUFFI

L'infortunio alla clavicola ha costretto Remo Freuler all'operazione. Il centrocampista svizzero starà ai box circa un mese e mezzo; è tempo che Ferguson torni ad alzare la voce a Bologna.

Un cerchio a centrocampo, ci si guarda negli occhi e si cerca una soluzione. Questo dovranno fare gli uomini responsabili della mediana del Bologna in assenza di Remo Freuler. La sinfonia di Parma ha lasciato una nota negativa: l'infortunio del leader-metronomo nella terra di mezzo rossoblù. Ora tocca a Lewis Ferguson tirare fuori le qualità messe in bella mostra prima della rottura del legamento crociato. Lo scozzese è stato a lungo leader tecnico e carismatico dei rossoblù, salvo poi faticare in tutto il post-intervento al ginocchio. Adesso nuovamente a Lewis il comando della navicella di Italiano - può, e deve, guidare tra le stelle europee l'astronave Bologna.

