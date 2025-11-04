Il momento di Lewis: Ferguson deve tornare leader in assenza di Freuler

L'infortunio alla clavicola ha costretto Remo Freuler all'operazione. Il centrocampista svizzero starà ai box circa un mese e mezzo; è tempo che Ferguson torni ad alzare la voce a Bologna .

Un cerchio a centrocampo, ci si guarda negli occhi e si cerca una soluzione. Questo dovranno fare gli uomini responsabili della mediana del Bologna in assenza di Remo Freuler. La sinfonia di Parma ha lasciato una nota negativa: l'infortunio del leader-metronomo nella terra di mezzo rossoblù. Ora tocca a Lewis Ferguson tirare fuori le qualità messe in bella mostra prima della rottura del legamento crociato. Lo scozzese è stato a lungo leader tecnico e carismatico dei rossoblù, salvo poi faticare in tutto il post-intervento al ginocchio. Adesso nuovamente a Lewis il comando della navicella di Italiano - può, e deve, guidare tra le stelle europee l'astronave Bologna.