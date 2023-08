Corazza, senti il papà: “Ho pianto di gioia”

Daniele Corazza , ex dirigente del Bologna , è stato intervistato ai microfoni de Il Resto del Carlino a proposito dell'esordio da sogno con la maglia rossoblù di suo figlio Tommaso, in gol dopo appena 2' sotto la Curva Bulgarelli nel derby contro il Cesena :

"Tu chiamale se vuoi emozioni. O vivere una favola. Ho vissuto una splendida favola, un’emozione incredibile. Non sono più nel Bologna, ma il Bologna scorre e scorrerà sempre nelle mie vene. E in quelle di Tommaso. Mio figlio è nato il 29 giugno del 2004, in quel periodo avevo iniziato la mia avventura nel settore giovanile del Bologna. Tommaso avrebbe iniziato la scuola calcio nel club a 5 anni facendo tutta la trafila. Vederlo esordire in prima squadra e segnare...chi l’avrebbe detto, neppure nei sogni più belli".