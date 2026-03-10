Cor Sport – Verso l’Euroderby: si può fare

Dopo la sconfitta col Verona, resta solamente l'Europa League per provare a tornare nelle coppe il prossimo anno: il Bologna è in debito con i tifosi e si punta tutto sulla Roma. Serve invertire il trend negativo al Dall'Ara dove in campionato sono maturate 7 sconfitte nelle ultime 9 partite e la preparazione alla sfida inizierà oggi con un confronto squadra-allenatore sugli errori commessi domenica. Queste le possibili mosse di Italiano. Castro è intoccabile, poi torna Freuler a centrocampo e Lucumi rimane leader difensivo. In mezzo chance anche per Pobega? 'Questa mattina Italiano e la squadra si confronteranno per rivisitare quello che è stato sbagliato contro il Verona. Che quanto meno quegli errori servano da lezione per il derby d’Europa', chiosa Claudio Beneforti.