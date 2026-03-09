Bologna, passi indietro col Verona: ora serve ritrovare compattezza

Il Bologna ha fatto un deciso passo indietro. Se nelle ultime partite sembrava si fosse ritrovato un equilibrio e una stabilità smarrita difensiva, dopo il match di ieri bisognerà nuovamente ripartire. La partita contro l'Hellas Verona ha rimesso in evidenza tutti i difetti che la squadra di Italiano aveva mostrato durante i mesi di blackout. Dopo 4 clean sheet consecutivi tra tutte le competizioni il Bologna è tornato a subire gol; la cosa che più di tutte preoccupa è l'aver subito 2 gol da quello che, fino a ieri, era il secondo peggior attacco della Serie A. Ci sarà tanto lavoro da fare per Italiano, giovedì contro la Roma certe amnesie non potranno capitare.