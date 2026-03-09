DI GIACOMO GASPARINI
tuttobolognaweb news Bologna, passi indietro col Verona: ora serve ritrovare compattezza
news
Bologna, passi indietro col Verona: ora serve ritrovare compattezza
La squadra di Italiano fa un passo indietro dopo un periodo positivo, con la Roma non si dovranno commettere altri errori così
Il Bologna ha fatto un deciso passo indietro. Se nelle ultime partite sembrava si fosse ritrovato un equilibrio e una stabilità smarrita difensiva, dopo il match di ieri bisognerà nuovamente ripartire. La partita contro l'Hellas Verona ha rimesso in evidenza tutti i difetti che la squadra di Italiano aveva mostrato durante i mesi di blackout. Dopo 4 clean sheet consecutivi tra tutte le competizioni il Bologna è tornato a subire gol; la cosa che più di tutte preoccupa è l'aver subito 2 gol da quello che, fino a ieri, era il secondo peggior attacco della Serie A. Ci sarà tanto lavoro da fare per Italiano, giovedì contro la Roma certe amnesie non potranno capitare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA