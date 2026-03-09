DI GIACOMO GASPARINI
Bologna, altra brutta partita di Orsolini: per Italiano non è più intoccabile
Altra prestazione deludente di Orsolini contro l'Hellas Verona, il numero 7 non riesce a tornare ai suoi livelli
In questo momento in casa Bologna c'è un problema: Riccardo Orsolini non riesce più a ritrovarsi. Dopo un inizio di campionato strepitoso condito da 5 gol nelle prime 7 partite l'esterno italiano non ha più trovato continuità. Ora Italiano e i tifosi sono preoccupati, di quell'Orsolini decisivo in questo momento non se ne vede neanche l'ombra. Anche ieri col Verona, nonostante il palo colpito, il numero 7 rossoblù è sembrato esser lontano dalla condizione migliore. Molte imprecisioni, pochi dribbling riusciti e una costante sensazione che ormai sia diventato prevedibile stanno caratterizzando una buona parte della stagione del numero sette.
