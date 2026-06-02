Cor Sport – Su Cambiaghi c’è il Como ma può restare

Con l'arrivo di Domenico Tedesco la situazione di ogni giocatore sarà studiata nei minimi dettagli. Un esempio è quello di Nicolò Cambiaghi, seguito dal Como che ha bisogno di italiani per fare l'Europa. Per Cambiaghi quella appena conclusa è stata un'annata caratterizzata da alti e bassi, senza arrivare, però, all'esplosione definitiva. Tuttavia, con l'arrivo di Tedesco, Cambiaghi potrebbe trovare la continuità sperata. Ora il Bologna dovrà scegliere chi cedere a sinistra: Cambiaghi ha l'ombra del Como, Rowe ha molto mercato (con prezzi elevati) e Dominguez probabilmente andrà via. Tuttavia, niente si muoverà prima di luglio, ossia quando Tedesco inizierà a conoscere i giocatori.