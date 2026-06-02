Carlino – Heggem: “Sorpreso da Italiano, qualche indizio dopo l’Aston Villa”

"L'addio di Italiano? E' successo tutto molto velocemente." queste le parole di Torbjorn Heggem a "Nettavisen", popolare quotidiano online norvegese. "Verso la fine della stagione circolano sempre delle voci, soprattutto nel momento in cui non abbiamo ottenuto il risultato sperato. Sembrava che l’allenatore stesse un po’ prendendo tempo per capire come sarebbero finite le cose. Questa almeno era la mia impressione. Noi giocatori non abbiamo avuto conferme ufficiali, ma questa era la sensazione che avevamo. Dopo l’Aston Villa sembrava che all’interno della squadra stessero facendo qualche prova, come per sperimentare soluzioni diverse".