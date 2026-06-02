"L'addio di Italiano? E' successo tutto molto velocemente." queste le parole di Torbjorn Heggem a "Nettavisen", popolare quotidiano online norvegese. "Verso la fine della stagione circolano sempre delle voci, soprattutto nel momento in cui non abbiamo ottenuto il risultato sperato. Sembrava che l’allenatore stesse un po’ prendendo tempo per capire come sarebbero finite le cose. Questa almeno era la mia impressione. Noi giocatori non abbiamo avuto conferme ufficiali, ma questa era la sensazione che avevamo. Dopo l’Aston Villa sembrava che all’interno della squadra stessero facendo qualche prova, come per sperimentare soluzioni diverse".
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Carlino – Heggem: “Sorpreso da Italiano, qualche indizio dopo l’Aston Villa”
news
Carlino – Heggem: “Sorpreso da Italiano, qualche indizio dopo l’Aston Villa”
Le parole di Heggem sull'addio di Vincenzo Italiano.
Heggem parla delle titolarità di Helland o di altri esperimenti fatti da Italiano, come Lucumi da "regista" nel match con la Roma. Dopodiché il centrale norvegese ha lasciato spazio ad ulteriori perplessità: "Quando Conte ha lasciato il Napoli sapevamo che Italiano, che è molto ambizioso, poteva ambire a quell’incarico e sentiva di avere l’opportunità di fare un passo avanti. Però noi giocatori non sapevamo nulla".
© RIPRODUZIONE RISERVATA