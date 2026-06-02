Cor Sport – La lista di Tedesco: la priorità è la difesa

Uno dei temi caldi è quello che riguarda la difesa: Lucumi e Casale se ne andranno, una volta liberati entrambi verrà aggiunto un innesto da affiancare ad Heggem, Helland e Vitik. I due norvegesi, tra l'altro, lotteranno per il posto sapendo che col nuovo tecnico nessuno ha garanzie di intoccabilità. Tuttavia, al reparto difensivo servirà un leader per sostituire Lucumi: i nomi caldi son quelli di Freytes (Fluminense) e Leysen (Union Saint-Gilloise). Sartori è tornato dal Belgio con altri nomi interessanti come Mathias Delorge, Tibe de Vlieger e Tiago Araujo. Dopo il summit con Tedesco verrà tracciata una bella linea per il mercato.