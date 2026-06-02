Domenico Tedesco ha firmato. Manca solo l'annuncio ufficiale, ma l'ex tecnico del Fenerbahce è il nuovo allenatore rossoblù. Tra giovedì e venerdì il tecnico sarà a Bologna per un confronto con la dirigenza.
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Carlino – Bologna, nuova era al via: Tedesco ha firmato
Il nuovo allenatore ha firmato, ora il mercato: serve un leader difensivo. Il commento del Carlino.
Il tema principale sarà la ricerca di un nuovo leader difensivo, dato l'addio di Lucumi. Per aiutare il tecnico il Bologna potrebbe cercare chi ha già lavorato con lui nel recente passato come l'olandese Jayden Oosterwolde del Fenerbahce, la valutazione del giocatore si aggira intorno ai 20 milioni. Tuttavia, non ci sono garanzie sul mercato, molto dipenderà dalle uscite. Non c'è intenzione di smantellare la rosa, ma davanti alle giuste offerte nessuno sarebbe incedibile.
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